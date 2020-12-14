Российские миротворцы укрепляют посты в Карабахе

Активные работы ведутся в Лачинском коридоре

В Нагорном Карабахе российские миротворцы укрепляют наблюдательные посты, передает "ТВ Центр". Специалисты размещают необходимое оборудование для того, чтобы вести круглосуточный мониторинг обстановки. Активные работы ведутся, в том числе, и в Лачинском коридоре.

По этой дороге в регион возвращаются беженцы, также доставляется провизия и лекарства. Возле Степанакерта пиротехники сводного отряда МЧС разминируют территории. Сапёры уже обследовали более 24 гектаров. Найдены и уничтожены около тысячи взрывоопасных предметов. Несколько сотен артиллерийских снарядов разного калибра, в том числе противотанковых реактивных, а также мин обнаружили в районе населённого пункта Айгестан.

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