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Курьеров оденут в связанные бабушками вещи

10:33
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Сотрудники сервиса по доставке еды получат шарфы, шапки, варежки и даже носки

В одном из российских сервисов доставки еды и продуктов рассказали о предновогодней акции, в рамках которой компания купит у пожилых людей связанные ими теплые вещи, а затем передаст их курьерам.

Работникам доставки передадут вязанные шапки, шарфы, носки и варежки, которые волонтеры приобретут у пенсионеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Кемерове, Рязани, Тюмени, Курске, Новокузнецке, Тольятти, Твери и Калуге.

Сервис уже обратился к местным жителям с просьбой найти бабушек и оставить координаты мест на улицах, где они продают вязаные вещи, в форме обратной связи. В два ближайших воскресенья волонтеры сервиса будут выезжать на закупку теплых вещей по собранным адресам.

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