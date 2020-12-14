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Специалисты объяснили, зачем натирать мандарины маслом

10:16
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Тонкости хранения главного новогоднего продукта

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору и хранению мандаринов.
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При покупке важно обратить на внешний вид фрукта – кожура должна быть ровной, без пятнышек и следов гнили. Принеся домой, мандарины нужно помыть теплой водой с мылом.

"Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент", - объяснили специалисты.  

Чтобы увеличить срок хранения мандаринов, не стоит отрывать от веточек листочки. Нужно извлечь фрукты из полиэтиленового пакета, натереть кожицу растительным маслом, поместить в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов.

"Помните, что спелые фрукты долго не хранятся", - напомнили в Роспотребнадзоре.

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