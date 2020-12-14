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Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата доставят в Белград

11:45
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

В Сербии появится первый пламенный символ Великой Победы

У стен Кремля состоялась торжественная церемония переноса частицы Вечного огня. Её доставят в Белград. В Сербии теперь появится первый пламенный символ Великой Победы.

В церемонии приняли участие представители Российского исторического общества, Министерства обороны и МИД. Они возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Под аккомпанемент оркестра частицу Вечного огня перенесли в специальную лампаду.

Уже завтра у Мемориала освободителям Белграда откроют новый памятник, передает "ТВ Центр". Как отметили в Российском историческом обществе, появление первого в Сербии Вечного огня свидетельствует о приверженности сохранению правды о подвиге советских солдат, которые освободили Европу от нацистских захватчиков.

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Торжественная церемония переноса частицы Вечного огня
Торжественная церемония переноса частицы Вечного огня
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