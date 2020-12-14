Как проходит масштабная вакцинация от коронавируса в России

Партию "Спутник V" получили на военной базе в Санкт-Петербурге

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили ещё 27 тысяч 328 новых случая коронавируса. Из больниц выписаны 18 тысяч 562 человека. В Москве с этого дня записаться на прививку от COVID-19 могут сотрудники МФЦ, работники культуры, сфер услуг и торговли. По всей стране продолжается вакцинация врачей, учителей и соцработников, а также военных. Партию отечественного препарата "Спутник V" получили на военной базе в Санкт-Петербурге.

Первым делом – вакцинация. Прививку ставят летчикам и офицерам подразделений противовоздушной обороны, несущим боевое дежурство в городе на Неве. Вакцину в Санкт-Петербург доставили воздушным транспортом. В ближайшее время планируют привить несколько тысяч военнослужащих. Накануне ночью 1000 доз препарата доставили в Курск. Там уже открылись прививочные пункты.

"Прививочная кампания начинается через 12 часов. Она продолжится в трех прививочных пунктах города Курска", - заявил главный врач Курского кожвендиспансера Михаил Лукашов.

Препарат находится в специальных холодильных камерах, где температура не выше -18 градусов. Это нужно для сохранения его компонентов. В Карачаево-Черкессии первыми вакцину получают медики и учителя. Но к концу года ждут вторую парию, она предназначена для соцработников. За каждым из них после введения инъекции будут тщательно наблюдать.

"Будет вестись ежедневно контроль дистанционный. Будет проводиться термометрия. Все состояние здоровья пациентов у нас будет регистрироваться", - сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения КЧР Белла Батчаева.

Вакцинация соцработников и педагогов от COVID-19 стартовала и в Магадане. А уже в ближайшее время планируют привить работников транспорта, ЖКХ, общепита, силовых структур, а также людей с хроническими заболеваниями. А в Москве список тех, кто может сделать такую прививку, уже расширили. Вакцинация начинается для сотрудников МФЦ, работников культуры, сферы услуг и торговли. Конечно, это добровольно и бесплатно. Запись на прививку для этих групп уже открыта. И по мере поступления препарата список категорий будет постепенно расширяться. В конечном счете вакцина станет доступна для всех жителей столицы. Работают колл-центры сейчас по всей стране. Позвонить могут не только, чтобы записаться на прививку, но и попросить о помощи. И звонят. Вопросы разные. Что делать, если контактировали с больным COVID-19? Или как быть, если человек находится в тяжелом состоянии?

"Врачи из поликлиники тогда в течение часа выходят на связь на этого пациента и узнают, в чем же нужна его помощь, содействие, или выезжают, направляют респираторную бригаду", - рассказала оператор центра мониторинга ОРВИ и COVID-19 Ольга Селедцова.

Если пациент находится далеко от города, на помощь отправляется бригада санавиации. Где можно добраться на машине, на помощь, порой, приходят волонтеры. В Уфе таксисты помогают врачам объехать пациентов.

Пока масштабная вакцинация набирает обороты, в некоторых регионах по мере необходимости вводят новые ограничения или, наоборот, послабления. Например, на Чукотке до 20 января под запретом находятся развлекательные и спортивные мероприятия. В последние дни там увеличилось количество заболевших. А вот в Бурятии с сегодняшнего дня возобновляют плановую госпитализацию. А через неделю здесь планируют вновь открыть театры.

Елена Макарова и Андрей Стрюков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"