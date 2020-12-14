Трамп отказался делать прививку от коронавируса в числе первых

В США готовятся к старту вакцинации

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 72 миллиона. Всё больше стран вынуждены ужесточать ограничительные меры.

Карантин ввели в Азербайджане. Крупные города, в том числе Баку, закрыты на въезд и выезд. Действует пропускной режим.

В Германии люди могут собираться в компании не больше пяти человек, даже на Рождество. Закрыты парикмахерские и все магазины, кроме продуктовых. Работодателей просят отправить сотрудников на удалёнку.

В Словакии - решили изменить Конституцию. В новой редакции правительство страны сможет неоднократно продлевать режим чрезвычайного положения.

Комендантский час уже завтра введут во Франции. Последнюю ночь перед локдауном решили отметить в Марселе. На подпольную вечеринку пригласили 500 человек. Теперь и гостям, и организаторам придется выплатить крупный штраф.

Большинство заболевших коронавирусом - в Соединенных Штатах, передает "ТВ Центр". Уже 16 миллионов 200 тысяч человек. К вакцинации там только готовятся. И в числе первых планируется привить "лиц высокого ранга". Президент Дональд Трамп выступил против приоритетной вакцинации, заявив, что сотрудники Белого дома должны получить вакцину в последнюю очередь.

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