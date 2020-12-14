В России за сутки выявили более 27 тысяч случаев коронавируса

Скончались 450 пациентов

В России за последние сутки выявили 27 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах.

Наибольшее число заболевших - в Москве (+ 5 874), Санкт-Петербурге (+ 3 771) и Подмосковье (+ 1 484), сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа скончались 450 пациентов, вылечились - 18 562.

Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 2 681 256. Умер 47 391 человек, справились с коронавирусом - 2 124 797.

В мире число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 72 253 804 человека, скончались 1 612 367. Сложная эпидемиологическая ситуация остается в США, Индии и Бразилии, информирует университет имени Джонса Хопкинса.

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