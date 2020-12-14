Названа средняя стоимость новогоднего стола

Это без учета алкоголя

Аналитики подсчитали, что самостоятельное приготовление блюд для новогоднего стола в среднем обойдется россиянам в 5,7 тысячи рублей.

Традиционный стол на Новый год состоит из овощных и мясных нарезок, салатов "Оливье", "Мимоза" и "Селедка под шубой", бутербродов с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газировки.

Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервисов "Сбермаркет" и "Работа.ру", доступнее всего новогодний стол будет для программистов и разработчиков программного обеспечения (средняя зарплата по России - 97 тысяч рублей), для водителей в сфере логистики (90,1 тысячи рублей), для машинистов в сфере строительства (до 93,1 тысячи рублей) и для врачей (до 86,4 тысячи рублей в среднем по России).

Накрыть новогодний стол будет обременительно бухгалтерам (средняя зарплата по России - 33,3 тысячи рублей), уборщикам помещений сферы услуг (до 33,6 тысячи рублей), администраторам в торговле (до 34,8 тысячи рублей) и пекарям (до 37,8 тысячи рублей по России).

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