Литовских судей объявили в розыск за несправедливый приговор россиянам

Им заочно предъявлено обвинение

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор более чем 50 россиянам по делу о беспорядках в Вильнюсе.

Речь идет о приговоре 2019 года, когда судебная коллегия Литвы признала российских граждан виновными по делу о гибели людей во время столкновений протестующих в Вильнюсе в январе 1991 года.

В ходе беспорядков были убиты 13 человек, более 700 пострадали. Российская сторона отмечает, что в январе 1991 года Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР, а обвиняемые россияне выполняли свой служебный долг, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. (Независимость Литвы была признана лишь в сентябре 1991 года – прим. ред.)

По версии следствия, судьи Айнора Мацявичене, Виргиния Пакальните-Тамошюнайте и Артурас Шумскас вынесли заведомо неправосудный приговор. Все трое объявлены в международный розыск. Возбуждено уголовное дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности.

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