У больных COVID-19 нашли антитела, разрушающие организм

Иммунитет ошибочно принимает внутренние органы за угрозу
Перенесенный коронавирус может привести к появлению в организме человека антител, которые способны поражать внутренние органы при длительном течении болезни, заявили ученые из Йельского университета.
При долгой болезни иммунная система начинает атаковать организм, и тогда медицинские проблемы у пациента, переболевшего коронавирусом, сохраняются долгое время. Исследователи обнаружили в крови излечившихся от COVID-19 большое число таких "аутоантител", передает Guardian.
Антитела способны атаковать человеческий организм сразу по нескольким направлениям – начиная с мозга, кровеносных сосудов и печени и заканчивая соединительными тканями и желудочно-кишечным трактом.
"У пациентов с Covid-19 было больше антител, которые активировали их, чем у людей с волчанкой", - добавил иммунобиолог из Йельского университета и старший автор исследования Аарон Ринг.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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