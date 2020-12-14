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У больных COVID-19 нашли антитела, разрушающие организм

11:19
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Иммунитет ошибочно принимает внутренние органы за угрозу

Перенесенный коронавирус может привести к появлению в организме человека антител, которые способны поражать внутренние органы при длительном течении болезни, заявили ученые из Йельского университета.

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При долгой болезни иммунная система начинает атаковать организм, и тогда медицинские проблемы у пациента, переболевшего коронавирусом, сохраняются долгое время. Исследователи обнаружили в крови излечившихся от COVID-19 большое число таких "аутоантител", передает Guardian.

Антитела способны атаковать человеческий организм сразу по нескольким направлениям – начиная с мозга, кровеносных сосудов и печени и заканчивая соединительными тканями и желудочно-кишечным трактом.

"У пациентов с Covid-19 было больше антител, которые активировали их, чем у людей с волчанкой", - добавил иммунобиолог из Йельского университета и старший автор исследования Аарон Ринг.

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