В Белгороде после ледяного дождя улицы превратились в каток (видео)

На дорогах зафиксировано большое количество аварий

Во власти стихии - сразу несколько регионов России. В Белгороде после ледяного дождя улицы превратились в каток. Как результат - на дорогах большое количество аварий. Мощный снегопад и ураганный ветер обрушились на Камчатку. Из-за непогоды отменили занятия в школах.

Выходить на улицу не просто не рекомендуется. В некоторых районах Петропавловска-Камчатского это сделать крайне затруднительно. Двери в подъезды замело снегом. На регион обрушился мощный Тихоокеанский циклон, который принёс буран и порывистый ветер до 30 метров в секунду.

Из-за сильного ветра прохожим тяжело удержаться на ногах. Метель сократила обзор до расстояния вытянутой руки. В школах пришлось отменить занятия. Предприятиям порекомендовали перевести сотрудников на удалёнку. А за руль спасатели рекомендуют вообще не садиться.

"Спасатели рекомендуют автомобилистам по возможности отложить свои поездки. В результате выпадения осадков возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения автотранспорта. Повышается вероятность возникновения дорожных пробок", - сказала представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Камчатскому краю Елена Левин.

Похожая ситуация и в Норильске. Автовладельцам пришлось буквально на ощупь искать свои машины под толщей снега. Их замело по крышу. Пешеходы вынуждены пробираться через проторенные тропы в сугробах выше человеческого роста.

Тем временем в Белгороде прошел ледяной дождь. Тротуары и мостовые превратились в каток. И некоторых жителей такое погодное явление привело в восторг. Они достали коньки и поехали прямо по городским улицам. Правда, автомобилистам было не до веселья. Машины стали неуправляемые. На одном из видео автобус смог остановиться, только столкнувшись сначала с припаркованной машиной, а затем со столбом. Пострадавших нет.

В Татарстане, напротив, аномальные холода. Столбик термометра местами опускался до -25, что, по меньшей мере, на 7 градусов ниже нормы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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