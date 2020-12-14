ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Москвичи получили первые уведомления о результатах работы благотворительного сервиса на mos.ru

11:35
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Москвичи сделали около трех тысяч благотворительных пожертвований на портале mos.ru

Начиная с октября москвичи сделали порядка трех тысяч пожертвований при помощи благотворительного сервиса на портале mos.ru. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Сергунина: Для молодёжи Москвы проведут онлайн-марафон с мастер-классами, карьерными тренингами и паблик-токами

"Жителям столицы, сделавшим пожертвование на благотворительность с помощью нового сервиса на портале mos.ru, направлены первые уведомления о результатах его работы", - отмечается в сообщении.

В уведомлениях москвичам расскажут не только количестве и сумме выполненных переводов, но еще и о распределении средств между фондами-участниками программы. "Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило 3 тысячи, их средний размер - более 200 рублей", - добавила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Чтобы воспользоваться благотворительным сервисом, необходимо на сайте mos.ru перейти на страницу "Мои платежи" и выбрать в блоке "Благотворительность" программу фонда и сумму перевода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сайт mos.ru
Сайт mos.ru
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.