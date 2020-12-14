Сергунина: Москвичи получили первые уведомления о результатах работы благотворительного сервиса на mos.ru

Москвичи сделали около трех тысяч благотворительных пожертвований на портале mos.ru

Начиная с октября москвичи сделали порядка трех тысяч пожертвований при помощи благотворительного сервиса на портале mos.ru. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

"Жителям столицы, сделавшим пожертвование на благотворительность с помощью нового сервиса на портале mos.ru, направлены первые уведомления о результатах его работы", - отмечается в сообщении.

В уведомлениях москвичам расскажут не только количестве и сумме выполненных переводов, но еще и о распределении средств между фондами-участниками программы. "Такие уведомления с отчетом о работе сервиса горожане будут получать регулярно. На данный момент к проекту присоединились 15 благотворительных организаций. Количество пожертвований уже превысило 3 тысячи, их средний размер - более 200 рублей", - добавила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Чтобы воспользоваться благотворительным сервисом, необходимо на сайте mos.ru перейти на страницу "Мои платежи" и выбрать в блоке "Благотворительность" программу фонда и сумму перевода.

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