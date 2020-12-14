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Умер писатель Джон Ле Карре

11:23
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Ему было 89 лет

Британский писатель Дэвид Корнуэлл, более известный как Джон ле Карре, скончался после непродолжительной болезни.
Умер писатель Сергей Синякин

В литературном агентстве Curtis Brown сообщили, что писателя не стало в субботу, 12 декабря. Причина смерти - непродолжительная болезнь, не связанная с коронавирусом.

"Наши мысли сейчас с его четырьмя сыновьями, их семьями и его женой Джейн. Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы", - приводит ТАСС выдержку из сообщения агентства.

Джон ле Карре работал на британскую разведслужбу MI6 и контрразведку MI5. Он написал 25 шпионских романов, в том числе "Шпион, выйди вон!" и "Шпион, пришедший с холода". Его последняя книга вышла в 2019 году.

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