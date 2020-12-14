Швейцарские медики требуют ввести локдаун для всей страны из-за COVID-19

В стране очень сложная ситуация с коронавирусом

Больница Цюриха потребовала от властей ввести более строгие национальные меры в связи с распространением коронавируса.

По словам директора Университетской больницы Грегора Цюнда, локдауна не избежать. Его следует ввести на месяц – с середины декабря 2020 до середины января 2021 года. В этот период не должны работать магазины, рестораны, музеи, спорткомплексы. Люди повсеместно обязаны носить маски, подчеркнул врач.

Кроме того, пять университетских больниц в Базеле, Берне, Цюрихе, Лозанне и Женеве уже направили письмо министру здравоохранения, в котором выразили "свою глубокую озабоченность" по поводу пандемии, сообщает BFM.RU со ссылкой на местные СМИ.

"Давление на больницы остается высоким, и медсестры достигли предела", - говорится в письме.

Ситуация в Швейцарии, которая имеет один из самых высоких уровней заражения в Европе, остается напряженной. В январе ожидается третья волна коронавируса. Сейчас в день выявляют около 5 тысячи новых случаев против нескольких сотен во время первой волны COVID-19.

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