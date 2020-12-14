У актрисы Екатерины Семеновой украли драгоценности

Она попыталась вывести на чистую воду свою домработницу

Актриса Екатерина Семенова уволила домработницу, которую заподозрила в краже ценных вещей. В полицию звезда не обращалась.

Семенова заметила, что у нее начали пропадать вещи. Так, например, она потеряла часы Cartier, которые стоят больше миллиона рублей. Она уверена, что сняла их с руки в квартире.

Первое время Екатерина Семенова и подумать не могла о том, что ее обворовывает домработница. "Я настолько привыкла жить с людьми и не прятала ничего в сейфы. Если мне в своем собственном доме некомфортно - это не имеет смысла", - сказала она в программе "Звезды сошлись".

Однако Семенова все же решилась на одну хитрость. Она подложила кольцо домработнице. Та взяла драгоценность себе. Потом актриса заставила свою сотрудницу искать кольцо. В итоге Семенова увидела кольцо там, где она его оставила. То есть домработница положила украшение на место, чтобы не быть пойманной.

Екатерина Семенова снялась в таких фильмах и сериалах, как "Мы из джаза", "Утиная охота", "Лестница", "Игра на выбывание", "Дипломат", "Московские тайны".

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