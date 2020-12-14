Стало известно, какой будет погода в Москве на этой неделе

Солнечных дней ждать не приходится

Новая неделя принесет с собой в Москву теплую и пасмурную погоду, а также осадки. В конце недели может резко повыситься давление, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Она предупредила, что эта неделя окажется значительно теплее предыдущей. При этом порадоваться солнечным лучам москвичи не смогут - погоду будут определять циклоны, которые принесут с собой порцию теплого влажного воздуха с осадками различной интенсивности, но без солнца.

"Пятнадцатого числа, во вторник, погода облачная, временами снег, днем небольшой снег, температура в Москве минимальная минус 3 - минус 5, по области минус 3 - минус 8. Дневная температура в городе минус 1 - минус 3, по области минус 1 - минус 6, ветер южный, 2-7 метров в секунду", - сообщила синоптик.

При этом в течение недели в столице может выпасть до 5-7 сантиметров снега, который не растает до самого Нового года, передает РИА Новости.

"Можно рассчитывать, что даже если и будет нулевая температура, то снег, который выпал вчера и будет завтра, он не растает и останется к Новому году. Сегодня у нас от 0 до 1 сантиметра, завтра ждем в ночь 2-4 сантиметра снега, на следующий день - до 1 сантиметра снега, в последующие дни интенсивного снега не ожидаем, может в среднем 5-7 сантиметров свежевыпавшего снега у нас добавиться", - добавила Позднякова.

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