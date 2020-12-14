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Под Тобольском нашли неизвестный науке гриб

12:19
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Съедобен ли он, пока не ясно

Биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН открыли ранее неизвестный вид грибов.

Это произошло во время экспедиции на Кобякском болоте, расположенном на границе Тобольского и Вагайского районов. Проведенные молекулярно-генетические исследования подтвердили видовую самостоятельность гриба.

Находка имеет серовато-белую шляпку диаметром до семи сантиметров, с нижней стороны она розоватая. У гриба гладкая ножка, в основании которой имеется "покрывало".

Как сообщает пресс-служба администрации Тобольска, найденный гриб получил название Вольвариелла болотная. Пока неизвестно, является ли он съедобным.

"Род Вольвариелла содержит съедобные виды грибов, а некоторые из них промышленно культивируются во многих странах, особенно в странах Юго-Восточной Азии", - отметил тобольский ученый-миколог Владимир Капитонов.

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