Власти Москвы оценили экономическую ситуацию в условиях пандемии

Действующие меры - минимальные из возможных, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов

Власти Москвы положительно оценивают экономическую ситуацию в Москве. Далеко не все отрасли смогли восстановиться из-за ограничений, введенных после начала пандемии коронавируса, но при этом ситуация лучше, чем прогнозировалось. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, многие предприниматели изменили формат работы, и, например, вышли на рост в онлайн-торговле. Ефимов подчеркнул, что действующие меры - минимальные из возможных.

"Те ограничения, которые вводились и действуют по-прежнему на территории города, то здесь мы переживаем с наименьшими потерями, даже в целом экономика себя чувствует лучше, чем изначально мы прогнозировали", - сообщил заммэра (цитата по РИА Новости).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в столице. По словам градоначальника, это возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"