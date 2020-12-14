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Власти Москвы оценили экономическую ситуацию в условиях пандемии

12:51
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Действующие меры - минимальные из возможных, заявил заммэра столицы Владимир Ефимов

Власти Москвы положительно оценивают экономическую ситуацию в Москве. Далеко не все отрасли смогли восстановиться из-за ограничений, введенных после начала пандемии коронавируса, но при этом ситуация лучше, чем прогнозировалось. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

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По его словам, многие предприниматели изменили формат работы, и, например, вышли на рост в онлайн-торговле. Ефимов подчеркнул, что действующие меры - минимальные из возможных.

"Те ограничения, которые вводились и действуют по-прежнему на территории города, то здесь мы переживаем с наименьшими потерями, даже в целом экономика себя чувствует лучше, чем изначально мы прогнозировали", - сообщил заммэра (цитата по РИА Новости).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие ужесточения карантинных мер в столице. По словам градоначальника, это возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться.

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