Иммунолог: Россия вышла на плато по COVID-19

Однако до победы над болезнью еще далеко

Россия достигла плато по CОVID-19, однако окончательно распространение инфекции прекратится лишь тогда, когда с ней столкнется 70% населения. Об этом заявил иммунолог Владислав Жемчугов.

"Что касается трактовки сегодняшней ситуации как выхода на плато, да, можем так считать. Но это не самоцель. Точнее, это цель системы здравоохранения, чтобы соотнести оптимально количество людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами системы здравоохранения", - сказал врач.

Он подчеркнул, что для объективной оценки ситуации придется учитывать сразу несколько факторов: количество свободных коек, проведенных тестов на коронавирус и число умерших. Если эти показатели практически одинаковы несколько дней подряд, то можно говорить не только о выходе на плато, но и о положительной динамике борьбы с инфекцией, передает РИА Новости.

"Но окончательно распространение остановится, когда количество людей, проконтактировавших с COVID-19, путем естественного переболевания или вакцинации — в регионе или в стране в целом — будет приближаться к 70%. Тогда начнется торможение, и с этого плато будет спуск", - добавил Жемчугов.

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