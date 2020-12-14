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Минобороны показало видео полета ракеты "Ангара"

13:11
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Запечатлен момент запуска

Минобороны России показало видео полета тяжелого ракета-носителя "Ангара-А5".
"Она летает, черт возьми!" Рогозин прокомментировал пуск "Ангары"

На кадрах запечатлен момент старта ракеты с пускового стола космодрома Плесецк. Запуск снят с разных ракурсов.

Ранее ВКС России провели второй пуск тяжелого ракета-носителя "Ангара-А5" с космодроса Плесецк (Архангельская область). Первый состоялся в 2014 году.

Ракета стартовала в 8:50 по московскому времени. В 8:53 "Ангару" приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал успешный запуск ракеты следующими словами: "Она летает, черт возьми!!!".

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