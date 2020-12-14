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"Устала от дикой боли": актриса Виктория Тарасова готовится к операции

13:01
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

У нее болит рука

49-летней актрисе Виктории Тарасовой требуется новое хирургическое вмешательство из-за травмы руки. 
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Больше полугода назад звезда сериала "Глухарь" травмировала руку во время благотворительной акции. Тогда актриса носила ящики с помидорами. Тарасову прооперировали, однако рука до сих пор продолжает болеть. 

"В какой-то момент в руке происходит щелчок и появляется сильная боль, которая отдает в грудь и не проходит в течение суток. Так что теперь я опять стараюсь обходиться без резких движений", - рассказала Виктория Тарасова Sobesednik.ru

В скором времени артистка снова ляжет на операционный стол. Мама Тарасовой просит ее оперироваться не в декабре, а в январе. По словам суеверной женщины, в високосный год люди "мрут как мухи". 

"Но, честно говоря, я устала от дикой боли", - признается звезда.  

Виктория Тарасова известна по ролям в сериалах "Карпов", "Глухарь", "Агентство О.К.О", "Пятницкий".

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