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В Подмосковье открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса

13:05
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

В регионе работают 92 прививочных пункта

Жители Московской области могут записаться на вакцинацию от коронавируса.

Запись открылась в понедельник, 14 декабря, сообщила ТАСС министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

"С понедельника, сегодняшнего числа, будет открыто электронное расписание кабинета вакцинации для желающих жителей прийти и пройти вакцинацию от COVID-19", - сообщила она в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.

Всего в Подмосковье открыты 92 пункта вакцинации. Прививки делают бесплатно по полису ОМС. За консультацией можно обратиться на горячую линию: 8 (800) 550-50-30.

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