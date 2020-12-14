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Шеф-повар рассказал о диетических тортах и психосоматике

13:34
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Порой стоит позволить себе долгожданный десерт

Известный шеф-повар Ренат Агзамов заявил, что все так называемые низкокалорийный торты – это не более чем обман. По словам кондитера, таких тортов попросту не существует.

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Агзамов объяснил, что в торт входит масса жирных, сладких и, как следствие, калорийных ингредиентов, а потому готовый продукт не может получиться с "нулевой жирностью".

"Не может быть. Молочные сливки содержат 33 процента жира, в растительных сливках содержится пальмовое масло, поэтому мы его не берем. Плюс сахар, сгущенка. Если мы хотим вкусный торт, не нужно заниматься самообманом, нужно иногда съесть кусок вкусного торта", - считает кондитер.

Он рекомендовал не накручивать себя и иногда позволять немного лакомств. Повар уверен – есть нужно с удовольствием и при этом не переживать о лишних килограммах. Агзамов добавил, что чрезмерный страх потолстеть сам по себе может стать причиной лишнего веса из-за психосоматики.

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Ренат Агзамов
Ренат Агзамов
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