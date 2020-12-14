Шеф-повар рассказал о диетических тортах и психосоматике

Порой стоит позволить себе долгожданный десерт

Известный шеф-повар Ренат Агзамов заявил, что все так называемые низкокалорийный торты – это не более чем обман. По словам кондитера, таких тортов попросту не существует.

Агзамов объяснил, что в торт входит масса жирных, сладких и, как следствие, калорийных ингредиентов, а потому готовый продукт не может получиться с "нулевой жирностью".

"Не может быть. Молочные сливки содержат 33 процента жира, в растительных сливках содержится пальмовое масло, поэтому мы его не берем. Плюс сахар, сгущенка. Если мы хотим вкусный торт, не нужно заниматься самообманом, нужно иногда съесть кусок вкусного торта", - считает кондитер.

Он рекомендовал не накручивать себя и иногда позволять немного лакомств. Повар уверен – есть нужно с удовольствием и при этом не переживать о лишних килограммах. Агзамов добавил, что чрезмерный страх потолстеть сам по себе может стать причиной лишнего веса из-за психосоматики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"