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Песков выругался после сообщений о "повторном отравлении" Навального

13:39
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Иных слов у Кремля не нашлось

В Кремле прокомментировали слухи о том, что российского оппозиционера Алексея Навального якобы пытались отравить дважды.
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Ранее британская газета The Sunday Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что российские спецслужбы "пытались повторно отравить Навального" перед полетом в Германию, когда он находился в токсикологическом отделении омской больницы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал The Sunday Times "воскресным чтивом в халате" и выругался по-английски.

"Все-таки The Sunday Times - воскресное чтиво, такое в халате. Как бы вам сказать… Есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, таким емким английским словом назвать. Есть такое английское слово "bullshit" (в переводе на русский – "чушь собачья" – прим. ред.), вот это - bullshit. Большего не буду говорить", - заявил он.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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