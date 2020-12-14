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Путин: у "Единой России" появился повод провести аудит в своих рядах

14:40
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Необходимо обратить внимание на тех, кто проявил себя с лучшей стороны во время пандемии, считает президент

Ситуацию с пандемией коронавируса и помощь гражданам, которые оказались в непростых условиях, обсуждают в понедельник на первом социальном онлайн-форуме партии "Единая Россия". Он проходит в режиме видеоконференции. Участие в нем принимает Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Как отметил президент, тысячи волонтёров "Единой России" занимаются доставкой лекарств, продуктов и средств индивидуальной защиты. Навещают пожилых и одиноких граждан. Многие жертвуют собственные деньги на закупку компьютеров для школьников, которые вынуждены обучаться удалённо. Как подчеркнул Владимир Путин, помощь людям, которые нуждаются в поддержке - один из важнейших стимулов и инструментов для самореализации.

"Для самой массовой партии нашей страны повседневная работа в эти месяцы, работа именно рядом с людьми, работа на местах - это повод провести аудит собственных рядов, дать заслуженную оценку, обратить внимание на тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны, показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком, причем не просто человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение задач, стоящих перед страной. Такие люди - мощнейшая созидательная сила в целом в стране, но и для партии они чрезвычайно важны. Именно с ними связано успешное будущее партии, достойное представительство в общественной жизни страны и на всех уровнях власти", - сказал Путин.

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