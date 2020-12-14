Мишустин заявил о важности системных мер при стабилизации цен на продукты

Премьер-министр призвал системно решать проблему

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что предпринимаемые меры по стабилизации цен на продукты должны быть системными, а не ситуативными. Премьер-министр призвал отслеживать ситуацию на каждом этапе, начиная с производств и заканчивая торговыми сетями.

"Главное, что своевременность принятия этих мер должна у нас быть не тогда, когда продукты у нас подорожали, и в этом смысле мы должны сделать все для создания такой системы и реагирования", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Он добавил, что доклады о ситуации с ценами на продукты будут заслушиваться каждую неделю. Также премьер возложил ответственность за заключение соглашений с розничными сетями по уровню цен на продукты на Минсельхоз и Минпромторг, передает РИА Новости. "Каждый из профильных министров несет персональную ответственность за ситуацию с ценами на продукты в России", - подчеркнул Мишустин.

В минувшую среду вопрос о подорожании продуктов в стране был поднят на совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина. Главу государства возмутили цены на продукты первой необходимости, он назвал сложившуюся ситуацию попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент добавил, что подорожание не связано с пандемией.

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