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Жириновского переизбрали председателем ЛДПР

14:46
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

В понедельник проходит большой съезд партии

Итоги уходящего года, подготовку к предвыборной кампании 2021 года и другие ключевые задачи партии в понедельник обсуждают на большом съезде ЛДПР, передает "ТВ Центр".

В ходе встречи выбрали членов высшего совета партии. Владимир Жириновский переизбран на пост председателя ЛДПР. Решение приняли единогласно. Съезд проходит с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Из-за угрозы распространения коронавируса количество приглашённых делегатов сильно ограничили. Для активистов из регионов организовали прямую трансляцию. Во время выступления Владимир Жириновский уделил особое внимание теме пандемии и самоизоляции.

"Люди хотят общаться, видеть жену, преподавателя, идти в школу, в вуз – это весело. Ну что дома сидеть? Тем более если не особенно хорошие условия, если нет оргтехники, всех этих гаджетов. Ну, надо дать все гаджеты. Обеспечить техникой! Сильнейший интернет по всей стране, и необходимое количество аппаратуры. И это как исключительная мера, как дополнительная", - заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

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