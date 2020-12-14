ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Якубович отреагировал на идею заменить его в "Поле чудес"

13:49
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Он ведет шоу с 1991 года

75-летний телеведущий Леонид Якубович прокомментировал заявление шоумена Прохора Шаляпина о том, что тот хочет вести "Поле чудес". 
Рыжая бестия: странная жизнь тайной дочери Якубовича

"Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое", - заявил Якубович NEWS.ru. Напомним, что он ведет шоу с 1991 года. 

Недавно Шаляпин признался, что мечтает стать ведущим шоу "Поле чудес" вместо Якубовича, поскольку его аудитория - это в основном пенсионеры. А они, по словам Шаляпина, являются самыми благодарными зрителями.  

Ранее появился слух о том, что Прохор Шаляпин может занять место погибшего телеведущего Александра Колтового в программе "Звезды сошлись".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Леонид Якубович
Леонид Якубович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.