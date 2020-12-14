Якубович отреагировал на идею заменить его в "Поле чудес"

Он ведет шоу с 1991 года

75-летний телеведущий Леонид Якубович прокомментировал заявление шоумена Прохора Шаляпина о том, что тот хочет вести "Поле чудес".

"Пусть он попробует. Хотя бы раз. Поймет, что это такое", - заявил Якубович NEWS.ru. Напомним, что он ведет шоу с 1991 года.

Недавно Шаляпин признался, что мечтает стать ведущим шоу "Поле чудес" вместо Якубовича, поскольку его аудитория - это в основном пенсионеры. А они, по словам Шаляпина, являются самыми благодарными зрителями.

Ранее появился слух о том, что Прохор Шаляпин может занять место погибшего телеведущего Александра Колтового в программе "Звезды сошлись".

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