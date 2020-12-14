Собянин осмотрел итоги реставрации кинотеатра "Художественный".

За последние 10 лет в Москве отреставрировано уже более 1,5 тысячи объектов культурного наследия

Почти 100 памятников московской архитектуры были отреставрированы в уходящем году. Среди них - Северный речной вокзал и Дом Наркомфина. Работы завершены и в кинотеатре "Художественный", где сегодня побывал мэр столицы Сергей Собянин. Глава города пообщался с реставраторами и отметил, какую важную работу они продолжают делать, даже несмотря на сложности с пандемией.

Это знаковое место на Арбате. Любимый кинотеатр. Место встреч и свиданий для любителей кино. В Художественном - самые громкие премьеры и самый первый в Москве широкий экран. В 90-х здание признано объектом культурного наследия и недавно закрыто на реставрацию.

"Одной из жемчужин всех реставрационных работ в здании явилась реставрация вот этой исторической лестницы, которая выполнена по проекту Федора Иосифовича Шехтеля. Вот поручень, к сожалению, не дошел до наших дней и за его аналог взят поручень из дома Федора Шехтеля на Большой Садовой улице", - рассказал Денис Писарев, руководитель группы авторского надзора проекта реставрации кинотеатра "Художественный".

Архитектурное значение здания ничуть не уступает смысловому наполнению. Дворцу в стиле модерн был дан неоклассический стиль Федором Шехтелем. Появились пилястры, карнизы. Благодаря перестройке здания его вместимость увеличилась вдвое. В сегодняшнем зрительном зале людей находится немного, но каждый из них знает толк в реставрации.

"Действительно, каждый такой памятник - это открытие. Открытие заново какой-то странички нашей истории или удивительного объекта, результат работы мастеров прошлых веков и результат работы ваших золотых рук", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

За последние 10 лет в Москве отреставрировано более 1,5 тысячи объектов культурного наследия. Один из них - памятник советского конструктивизма - жилой дом, попавший в списки ЮНЕСКО, как имеющий риски быть утраченным – это Дом Наркомфина.

Буквально каждый архитектурный элемент здесь был экспериментальным. Сохранена планировка двухуровневых квартир-ячеек сохранили. Три года кропотливой работы. И вот результат: полностью восстановлена функция жилого дома. В 44 квартирах - жильцы.

Лучший объект реставрации, по мнению активных участников проекта "Активный гражданин", - Северный речной вокзал.

Северный речной вокзал напоминает огромный плывущий двухпалубный корабль. Трехэтажное здание, построенное по проекту архитекторов Рухлядева и Кринского, венчает высокий 27-метровый шпиль. К входу со стороны реки ведет широкая парадная лестница. Проект реставрации Северного речного вокзала получил высокую оценку специалистов и признание москвичей.

"Мы воссоздали не только памятник, не только само здание вокзала, не только наполнили его новыми функциями, по сути дела - это не только памятник, это и вокзал и рестораны, и общественные места. Но и возродили огромное общественное пространство, которое расположено вокруг этого замечательного памятника. Сам парк является тоже памятником. Новые причалы и новые набережные, которых никогда не было в том виде, в каком сегодня", - сказал Собянин.

Лучшими проектами реставрации, отмеченные дипломами Правительства Москвы, также стали жилые дома, городские усадьбы, монастырский ансамбль. Десятки объектов бережно сохранены и восстановлены для Москвы и москвичей.

Анастасия Мартынова, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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