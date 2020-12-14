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На Москву надвигается мощный снегопад

15:30
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

В середине недели горожан ждет кратковременное потепление до +2

В столичном регионе сформировался снежный покров. В городе около шести сантиметров, а по области - восемь. Однако синоптики заявляют, что для середины декабря это очень мало. Норма - 15 сантиметров.

Приблизиться к этим показателям природа попытается уже завтра. В ночь на вторник начнется сильный снегопад, и покров местами может увеличиться ещё на семь сантиметров. В начале недели в столице установился лёгкий морозец, но вот в четверг термометр покажет уже плюс два, да и мокрый снег пойдёт.

"Оттепель долго не продержится, в пятницу опять похолодает, в течение суток ноль, минус пять, пройдёт небольшой снег, а в выходные дни холод вернется, по ночам минус шесть, минус 11, днем минус три, минус пять градусов. Время от времени будет приниматься снег", - заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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