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Задымление в коллекторе в Москве устранили за 20 минут

15:03
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Никто не пострадал

На Ленинском проспекте потушили пожар в коллекторе. В результате инцидента никто не пострадал, передает "ТВ Центр".

Ранее местные жители увидели, что из канализационного люка поднимается густой белый дым. Оказалось, что в вентиляционной шахте, где проложены инженерные и электрические коммуникации, возникло возгорание.

Опасную зону сразу оцепили, движение транспорта ограничили и развернули оперативный штаб. Спасатели оперативно перекрыли доступ воздуха в тоннель. И в течения 20 минут справились с источником задымления. Электроэнергию в домах не отключали.

"Все потребители - с электроэнергией, электроэнергия была переключена на резервные источники питания, резервные магистрали, за счет срабатывания автоматики. Сейчас на этом объекте обстановка спокойная, произведена разведка всей подземной части коллектора,  и службы приступят к выявлению, устранению возможных нарушений", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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