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Скульптуру "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в Москве

15:28
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Талант артиста сравнили с небесным светилом

В понедельник, 14 декабря, в центре Москвы открыли скульптуру, посвященную режиссеру Олегу Табакову. Великому артисту в этом году могло бы исполниться 85 лет.

Композицию установили недалеко от Новой сцены театра, созданного Олегом Павловичем. Автор скульптуры - Александр Рукавишников - изобразил самого мэтра, кота Матроскина и огромный шар - атом Солнца. Это символ таланта, передает "ТВ Центр".

По воспоминаниям коллег, однажды драматург Виктор Розов увидел еще молодого Табакова на сцене "Современника" и сказал, что одаренность артиста освещает весь спектакль, как будто бы Табаков проглотил атом Солнца.

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