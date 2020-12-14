Более 10 тонн краснокнижного осетра изъяли в Москве

Ранее продукцию доставили в Москву в преддверии новогодних праздников

Более 10 тонн краснокнижного осётра изъяли в столице полицейские совместно с коллегами из ФСБ. Продукцию доставили в Москву в преддверии новогодних праздников для продажи на столичных рынках.

Сам склад находился на востоке города, а в 10 километров от него был цех, где работники в антисанитарных условиях рыбу размораживали, разделывали и коптили. Предполагается, что этот осётр выловлен браконьерами. Образцы направят на исследование. Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к противоправной деятельности, передает "ТВ Центр".

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