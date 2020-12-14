ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 10 тонн краснокнижного осетра изъяли в Москве

15:21
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Ранее продукцию доставили в Москву в преддверии новогодних праздников

Более 10 тонн краснокнижного осётра изъяли в столице полицейские совместно с коллегами из ФСБ. Продукцию доставили в Москву в преддверии новогодних праздников  для продажи на столичных рынках.

Сам склад находился на востоке города, а в 10 километров от него был цех, где работники в антисанитарных условиях рыбу размораживали, разделывали и коптили. Предполагается, что этот осётр выловлен браконьерами. Образцы направят на исследование. Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к противоправной деятельности, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Изъятая рыба
Изъятая рыба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.