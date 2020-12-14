Московские врачи провели уникальную операцию по протезированию сосудов

Кишечная опухоль вросла в аорту и нижнюю полую вену

В МГМУ имени Сеченова провели сложнейшую и уникальную операцию по протезированию сосудов. Мужчина долгое время боролся с опухолью в кишечнике. Простое удаление и химиотерапия не помогли - новообразование успело распространиться на аорту и нижнюю полую вену. Чтобы дать шанс пациенту на выздоровление сосудистые хирурги и онкологи Сеченовского университета решили действовать вместе.

Сейчас пациент Денис Звездин приходит в себя после сложнейшей операции, а врачи больницы Сеченовского университета внимательно наблюдают за его состоянием. Ведь от того, как поведет себя организм мужчины, зависит его жизнь.

"Еще года два назад у меня начала болеть спина, хотя я вроде и спортом занимался, не травмировался. В итоге только через полгода получилось, что у меня выявили опухоль в кишечнике", - рассказал Звездин "ТВ Центру".

Первый раз мужчину оперировали в Краснодарском крае. Удалили опухоль, но обнаружили метастазы. С ними в региональной клинике решили бороться с помощью химиотерапии, провели пять курсов, но результата они не принесли. Позже Дмитрий попал на консультацию в Москву.

"Мы очень хорошо знаем, что, к сожалению, на лимфатические узлы действие химеотерапии носит крайне ограниченный характер. И здесь надежды эти, заранее можно сказать, были обречены на провал. Так оно и случилось", - объяснил директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии ПМГМУ имени Сеченова Петр Царьков.

К тому моменту, когда пациент оказался в больнице Сеченовского университета, опухоль вросла в аорту и нижнюю полую вену. Был практически только один вариант спасти жизнь пациенту - вырезать опухоль вместе с сосудами.

"Это достаточно редкая ситуация, когда и аорта, и полая вена протезируются. Наверное, в нашей стране это первая операция подобного объема при метастазах колоректального рака. И по данным литературы - мы посмотрели мировые публикации - таких больных на самом деле немного", - рассказал директор Клиники аортальной и сердечно-сосудистой хирургии ПМГМУ имени Сеченова Роман Комаров.

Руководители двух клиник Сеченовского университета решили все-таки действовать и провести операцию.

"Предупредили, что она сложная, рискованная. Но особо-то вариантов в принципе и нету. Либо рисковать, либо просто ждать момента", - поделился Звездин.

Риск себя оправдал. Эта операция - пример того, как можно спасти жизнь даже в самом безнадежном случае. Теперь вместо аорты и нижней полой вены - два протеза, удалены все метастазы. Врачи говорят, что шансы Дмитрия на жизнь увеличились.

"Когда мы получим результаты гистологического исследования, будет проведен онкологический консилиум, будет принято решение о необходимости проведения системной химеотерапии или лучевой терапии. В зависимости от тех результатов, которые мы получим", - рассказал о дальнейших планах хирург-онколог хирургического абдоминального отделения Университетской клинической больницы №1 ПМГМУ имени Сеченова Сергей Осминин.

Но окончательно - выздоровел пациент или нет - станет понятно только через год или два.

Екатерина Гоголева, Станислав Чубин, Марина Шишлакова. "ТВ Центр".

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