Видео пожара в рейсовом автобусе на северо-востоке Москвы

Пострадавших нет

Минувшим вечером, 13 декабря, в районе ВДНХ сгорел рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 125.

Машина направлялась в парк, поэтому пассажиров в салоне не было, передает "ТВ Центр". Судя по кадрам, которые распространились в интернете, пожар начался неожиданно. Пламя быстро распространилось и охватило 15 квадратных метров.

Спасателям удалось быстро справиться с огнем. Никто не пострадал. Экстренные службы и представители компании-перевозчика выясняют причины возгорания.

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