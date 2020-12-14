В Москве запустили благотворительную акцию "Подари чудо"

Горожане могут исполнить новогодние мечты врачей и волонтеров

В Москве в рамках проекта "Мы Вместе" стартовала благотворительная акция "Подари чудо". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Горожане могут исполнить новогодние мечты врачей и волонтёров, которые работают с больными корнавирусной инфекцией. Для этого нужно прийти в гастроквартал "Депо" на Лесной.

В центре фудмолла поставили новогоднюю ёлку, украшенную открытками с пожеланиями. Горожане могут снять с ветки любую, купить подарок и потом принести его - вместе с открыткой - на стойку информации. Времени немного - до 31 декабря.

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