В Москве началась запись на вакцинацию для работников торговли, культуры и МФЦ

Уже больше недели "Спутник V" в столице получают учителя, врачи и соцработники

В Москве расширяется список тех, кто может получить вакцину от коронавируса. С сегодняшнего дня привиться смогут работники МФЦ, продавцы, а также сотрудники учреждений культуры, передает "ТВ Центр".

Уже больше недели вакцину "Спутник V" в городе получают учителя, врачи и соцработники. Как объяснил Сергей Собянин, список увеличен потому, что риск заражения тех, кто по работе контактирует с большим числом людей, все еще очень высок. Пункты вакцинации в Москве открылись 5 декабря. Всего их по городу 70 в разных округах.

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