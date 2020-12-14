Мишустин назначил ответственных за ситуацию с ценами на продукты

В правительстве обеспокоены резким ростом цен

Каждый из профильных министров несет личную ответственность за ситуацию с ценами на продукты, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, задача глав ведомств в том, чтобы не доводить ситуацию до критической, а вовремя контролировать происходящее и принимать своевременные меры.

Премьер сообщил о создании межведомственной рабочей группы, которую возглавит Андрей Белоусов. Эта группа будет следить за изменением потребительских цен на все группы социально-значимых товаров, отметил Мишустин.

"И все министры и руководители служб, которые вошли в рабочую группу, должны постоянно отслеживать цены на продукты питания на внутреннем рынке. Напомню, что каждый из вас несет за это персональную ответственность", - подчеркнул глава правительства.

Он заявил, что ответственность за заключение соглашений с розничными сетями по уровню цен на продукты ложится на Минпромторг и Минсельхоз, отслеживать выполнение поставленных задач будут в ФНС, передает РИА Новости.

"До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Они предусматривают снижение цены при поставке для розничных сетей и ограничение соответственно розничной цены и на сахар, и подсолнечное масло федеральными и региональными торговыми сетями", - добавил Мишустин.

В минувшую среду вопрос о подорожании продуктов в стране был поднят на совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина. Главу государства возмутили цены на продукты первой необходимости, он назвал сложившуюся ситуацию попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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