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Ефремов удивил адвоката, отправив ему письмо с извинениями

14:14
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

До этого актер просил прощения у вдовы и сына погибшего

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов написал очередное письмо с извинениями. На этот раз - адвокату Александру Добровинскому, представлявшему интересы родственников погибшего.
Адвокаты Ефремова не убедили суд смягчить приговор актеру

В нем заключенный попросил прощения за свое поведение - в суде он не раз вступал в конфликты с адвокатом, обвинял его в непрофессионализме, расизме и других грехах.

"Я взрослый и сознательный человек и не должен был так себя вести по отношению к процессуальному противнику. Мне очень стыдно за свое поведение. Я приношу вам свои искренние извинения. Надеюсь на ваше понимание и доброту. Не держите на меня зла!", - говорится в тексте письма.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский уже отреагировал на полученное сообщение. Он заявил, что раскаяние Ефремова вызывает уважение, поскольку "признать ошибки куда сложнее, чем их совершить".

"Неожиданно для себя я получил письмо от Михаила Ефремова с извинениями в мой адрес <…> Михаил Олегович просит, чтобы я не таил на него зла. Я никогда не таил на него зла и сейчас не таю. Я лишь выполнил свою работу", - рассказал РИА Новости Добровинский.

В суде Ефремов не раз вступал в конфликты с Добровинским, представлявшим интересы потерпевших, и обвинял того в непрофессионализме, расизме и других грехах.

До этого Ефремов отправил письма с извинениями супруге погибшего Маргарите Захаровой и его младшему сыну Валерию.

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