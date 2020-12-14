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Установлен главный признак телефонного мошенничества

14:35
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

ЦБ призывает россиян к осторожности

Банк России сообщил, что перед Новым годом в стране традиционно активизируются телефонные мошенники. Регулятор призвал граждан сохранять бдительность. Жертвой изобретательных злоумышленников может стать каждый. 
Задержаны мошенники, похитившие более 100 миллионов с банковских счетов россиян

Как отметили в Центробанке, человек должен бросить трубку, если его внезапный собеседник - кем бы он ни представился - просит перевести деньги на какой-либо счет, оплатить какой-либо налог, выплатить аванс и так далее. 

Под видом сотрудника банка, или полиции, или любой другой организации мошенник может запугивать возможной потерей денег либо заманивать выгодными предложениями. Угрозы и обещания лучше просто проигнорировать, говорят в ЦБ.  

Один из главных признаков мошенничества заключается в том, что у клиента банка пытаются выведать данные карты: номер, трехзначный код на ее обратной стороне, PIN-код, код из SMS или персональные данные. 

"Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты. Представитель банка действительно может связаться с клиентом при подозрении о проведении несанкционированной операции. Но и в этом случае лучше самостоятельно перезвонить в банк по номеру телефона, указанному на его сайте или банковской карте, и уточнить причину звонка", - цитирует РИА Новости сообщение ЦБ.

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