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Познер объяснил, почему не боится коронавируса

14:49
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Журналиста не пугает болезнь, но меры предосторожности он соблюдает

Владимир Познер признался, что совершенно не боится заразиться коронавирусной инфекцией. При этом 86-летний журналист подчеркнул, что все равно соблюдает все необходимые меры предосторожности.

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Телеведущий рассказал, что у 4% людей в мире есть врожденный иммунитет к инфекции. Сам Познер уверен, что обладает таковым. Однако маску и перчатки в общественных местах прилежно надевает.

"Никакого страха у меня нет. Моя жена переболела. Легко, но переболела. Многие мои знакомые болели. Словом, спокойно к этому отношусь", - сказал он.

Журналист добавил, что является противником "ковидных паспортов", которые предлагают начать выдавать всем вакцинированным. По словам ведущего, уместным при встрече лично спросить у человека, делал ли он прививку от COVID-19. "А все эти паспорта - нет, я против такого", - отметил Познер.

Также он выразил мнение, что ситуация во многом зависит от настроя человека. По мнению журналиста, у человека должно быть категорическое желание противостоять болезни, передает ТАСС.

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