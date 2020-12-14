Собянин вручил награды лауреатам конкурса "Московская реставрация"

Церемония прошла в обновленном кинотеатре "Художественный"
99 памятников и объектов культурного наследия восстановлено в столице в этом году. Итоги реставрации знаменитого кинотеатра "Художественный" - одного из старейших в мире – оценил мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Здание на Арбатской площади было построено в начале прошлого столетия. Облик главного фасада максимально приблизили к первоначальному. Восстановлен исторический декор и фонари из чугуна. Вновь появилось оригинальное название - "Художественный электротеатр". Главное украшение фойе - мраморная лестница, которая ведёт на балкон кинозала. Обновили и техническое оснащение. Двери для зрителей распахнутся уже в конце месяца.
"111 лет назад кино было чудом, начиналось здесь в этом кинотеатре. Новое чудо, когда кинотеатр вернулся в первозданном виде москвичам для того, чтобы показать каким он был создан, каков он был. И сегодня остается и будет служить в том виде, в котором он был задуман. Это большое событие", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
В обновлённом кинотеатре состоялась церемония награждения лауреатов конкурса "Московская реставрация", он проводится уже в десятый раз. Награды вручил Сергей Собянин. Среди победителей специалисты, которые работали над такими знаковыми для столицы объектами, как Северный речной вокзал, усадьба "Кусково", дом Наркомфина на Новинском бульваре.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"