Путин назвал смысл жизни

Он высказался на тему волонтерства

Президент России Владимир Путин заявил, что смысл жизни заключается в совершении добрых поступков.

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще", - заявил российский лидер на социальном онлайн-форуме "Единой России".

По мнению Путина, получать удовольствие от добрых дел - это один наиважнейших инструментов самореализации человека.

Президент страны сказал, что в уходящем году более 15 миллионов россиян приняли участие в волонтерских проектах. И это только официальные данные. "Людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше", - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

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