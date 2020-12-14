Путин назвал смысл жизни

Он высказался на тему волонтерства
Президент России Владимир Путин заявил, что смысл жизни заключается в совершении добрых поступков.
"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще", - заявил российский лидер на социальном онлайн-форуме "Единой России".
По мнению Путина, получать удовольствие от добрых дел - это один наиважнейших инструментов самореализации человека.
Президент страны сказал, что в уходящем году более 15 миллионов россиян приняли участие в волонтерских проектах. И это только официальные данные. "Людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше", - цитирует Владимира Путина РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"