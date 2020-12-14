ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал смысл жизни

14:58
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Он высказался на тему волонтерства

Президент России Владимир Путин заявил, что смысл жизни заключается в совершении добрых поступков.

Путин: у "Единой России" появился повод провести аудит в своих рядах
В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

"Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени и есть смысл жизни вообще", - заявил российский лидер на социальном онлайн-форуме "Единой России".

По мнению Путина, получать удовольствие от добрых дел - это один наиважнейших инструментов самореализации человека.

Президент страны сказал, что в уходящем году более 15 миллионов россиян приняли участие в волонтерских проектах. И это только официальные данные. "Людей, которые откликаются на беду ближнего, безусловно, гораздо больше", - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.