ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцина от COVID-19 поступила во все регионы России

15:07
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Об этом сообщили в Минздраве

Каждый российский регион получил партию вакцины от коронавируса для масштабной вакцинации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот
AstraZeneca и создатели вакцины "Спутник V" договорились о сотрудничестве

"Хочу сказать, что поручение президента выполнено. Партии для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России", - сообщил глава Минздрава.

Он назвал вакцину путем, который позволит прервать череду распространения инфекции, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 72,3 миллиона человек, 1,61 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,63 миллиона заболевших, более 46 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Медработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
Медработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.