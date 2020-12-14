Вакцина от COVID-19 поступила во все регионы России

Об этом сообщили в Минздраве

Каждый российский регион получил партию вакцины от коронавируса для масштабной вакцинации, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Хочу сказать, что поручение президента выполнено. Партии для масштабной вакцинации доставлены сегодня во все регионы России", - сообщил глава Минздрава.

Он назвал вакцину путем, который позволит прервать череду распространения инфекции, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 72,3 миллиона человек, 1,61 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,63 миллиона заболевших, более 46 тысяч пациентов скончались.

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