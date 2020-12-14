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Найдено тело жителя Армавира, убившего девушку и ее 9-летнего брата

15:21
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Он находился в федеральном розыске

В Краснодарском крае, предположительно, нашли тело Акшина Гусейнова, который убил свою девушку и ее брата.  
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11 декабря житель Армавира Акшин Гусейнов избил до смерти свою девушку. По словам мужчины, она ему изменила. Затем Гусейнов с особой жестокостью расправился с ее братом, поскольку тот его "злил". 

Мужчина записал видео, на котором признался в убийствах. Он показал тело своей девушки и заявил, что считает себя адекватным человеком. 

Автомобиль убийцы нашли на берегу моря в поселке Джубга. Гусейнова объявили в федеральный розыск. 

14 декабря стало известно, что тело мужчины, похожего на Гусейнова, обнаружили на берегу Новороссийска. 5-tv.ru пишет, что личность покойного установят только криминалисты. Точную причину смерти мужчины еще предстоит установить.

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