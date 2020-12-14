Найдено тело жителя Армавира, убившего девушку и ее 9-летнего брата

Он находился в федеральном розыске

В Краснодарском крае, предположительно, нашли тело Акшина Гусейнова, который убил свою девушку и ее брата.

11 декабря житель Армавира Акшин Гусейнов избил до смерти свою девушку. По словам мужчины, она ему изменила. Затем Гусейнов с особой жестокостью расправился с ее братом, поскольку тот его "злил".

Мужчина записал видео, на котором признался в убийствах. Он показал тело своей девушки и заявил, что считает себя адекватным человеком.

Автомобиль убийцы нашли на берегу моря в поселке Джубга. Гусейнова объявили в федеральный розыск.

14 декабря стало известно, что тело мужчины, похожего на Гусейнова, обнаружили на берегу Новороссийска. 5-tv.ru пишет, что личность покойного установят только криминалисты. Точную причину смерти мужчины еще предстоит установить.

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