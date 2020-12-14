"Шрек" и "Темный рыцарь" стали национальным достоянием Америки

В этом году в список попало 25 фильмов

Фильмы "Шрек", "Темный рыцарь", "Заводной апельсин" и еще 22 кинокартины добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке Конгресса. Таким образом их признали национальным достоянием США.

Место в списке гарантирует, что картины сохранят в соответствии со всеми положениями закона о национальной сохранности фильмов. При отборе эксперты обращают внимание на "культурную, историческую или эстетическую значимость ленты". Кроме того, фильм должен быть снят минимум за 10 лет до его внесения в реестр, передает Variety.

В этом году список пополнился на 25 позиций. В реестр добавили такие картины, как "Бриолин", "Братья блюз", "Темный рыцарь", "Заводной апельсин" и "Шрек". На сегодняшний день реестр включает в себя 800 фильмов.

Режиссер "Темного рыцаря" Кристофер Нолан заявил, что место в реестре – это честь как для создателей кинокартины, так и для писателей и художников, которые создавали историю Бэтмена.

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