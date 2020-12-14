Песков ответил на слухи о введении карантина на новогодние праздники

Пресс-секретарь президента дал однозначный ответ

В России не собираются вводить жесткий карантин на новогодние праздники, как это сделано в ряде стран Запада. Об этом в понедельник РИА Новости расказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Ранее некоторые СМИ сообщали, что властями якобы обсуждается возможность введения жестких мер в ближайшее время.

На прошлой неделе Песков, комментируя возможность нового локдауна в России, заявил, что рост уровня смертности на фоне распространения COVID-19 является общемировой тенденцией.

14 декабря вакцина от коронавируса поступила во все российские регионы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он назвал вакцину путем, который позволит прервать череду распространения заболевания.

За все время с момента появления инфекции в мире заболели более 72 миллионов человек, скончались - более 1,6 миллиона.

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