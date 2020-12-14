ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков ответил на слухи о введении карантина на новогодние праздники

15:30
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Пресс-секретарь президента дал однозначный ответ

В России не собираются вводить жесткий карантин на новогодние праздники, как это сделано в ряде стран Запада. Об этом в понедельник РИА Новости расказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Ранее некоторые СМИ сообщали, что властями якобы обсуждается возможность введения жестких мер в ближайшее время.

На прошлой неделе Песков, комментируя возможность нового локдауна в России, заявил, что рост уровня смертности на фоне распространения COVID-19 является общемировой тенденцией.

14 декабря вакцина от коронавируса поступила во все российские регионы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он назвал вакцину путем, который позволит прервать череду распространения заболевания.

За все время с момента появления инфекции в мире заболели более 72 миллионов человек, скончались - более 1,6 миллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Прохожие в Москве
Прохожие в Москве
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.