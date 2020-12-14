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Таксисты согласились бесплатно обслуживать врачей до новогодних праздников

15:33
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Акция затронет более двух десятков российских регионов

Ведущие российские агрегаторы такси согласились бесплатно обслуживать врачей, выезжающих на вызов к пациенту. Акция продлится до новогодних праздников и затронет более двух десятков российских регионов, сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.
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"Два наших ведущих агрегатора пошли нам навстречу. В 12 регионах - "Ситимобил", в 26 регионах - "Яндекс.Такси" до 31 января 2021 года согласились предоставлять безвозмездно врачам, которые выезжают на вызов на дом, такси бесплатно", - рассказал Шадаев на первом социальном онлайн форуме ЕР.

Глава Минцифры поблагодарил компании, поддержавшие инициативу и выразил надежду, что другие агрегаторы такси последуют их примеру. Министр отметил, что изначально обсуждалась возможность скидок для медработников. Однако компании заявили, что понимают критичность нынешней ситуации  - и решили разводить врачей безвозмездно, передает ТАСС.

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