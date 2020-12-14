В сервисах Google произошел масштабный сбой

Не работают YouTube, Gmail, Google Play

В работе сервисов Google по всему миру произошел сбой.

Пользователи ряда стран, в том числе России, Японии и США, сообщили, что не работают YouTube, Gmail. Google-документы, Google Play и другие сервисы.

Согласно последним сведениям, перебои начались около 15:00 по московскому времени. 86% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 13% - на сложности с поиском.

UPD (15:50 мск): неполадки в работе сервисов Google устранены.

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