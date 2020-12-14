ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В трех ТЦ на севере Москвы оштрафовали 68 покупателей без масок и перчаток

15:46
  • понедельник
  • 14 декабря 2020

Проверки прошли в ТЦ "Водный", ТЦ "Европолис Ростокино" и ТРЦ "Речной"

В понедельник инспекторы ОАТИ вместе с сотрудниками полиции провели рейд в трех торговых центрах, расположенных в Северном административном округе Москвы. Выявлялись нарушители масочно-перчаточного режима.

Как сообщил заместитель начальника Дорожной инспекции ОАТИ Георгий Цатурян, во время проверки зафиксировано 68 нарушителей. Штраф за данное нарушение составляет четыре тысячи рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Посетители в ТЦ
Посетители в ТЦ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.