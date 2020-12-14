В трех ТЦ на севере Москвы оштрафовали 68 покупателей без масок и перчаток

Проверки прошли в ТЦ "Водный", ТЦ "Европолис Ростокино" и ТРЦ "Речной"

В понедельник инспекторы ОАТИ вместе с сотрудниками полиции провели рейд в трех торговых центрах, расположенных в Северном административном округе Москвы. Выявлялись нарушители масочно-перчаточного режима.

Как сообщил заместитель начальника Дорожной инспекции ОАТИ Георгий Цатурян, во время проверки зафиксировано 68 нарушителей. Штраф за данное нарушение составляет четыре тысячи рублей.

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